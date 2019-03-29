بليسكوفا وبارتي وجها لوجه في نهائي ميامي المفتوحة

حجزت التشيكية كارولينا بليسكوفا مقعدها في نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس بالفوز 7-5 و6-1 على الرومانية سيمونا هاليب الخميس.

وجاءت المجموعة الأولى متكافئة بين بليسكوفا وهاليب، لكن اللاعبة التشيكية حسمتها بفضل ركضها المستمر لتصمد أمام الضربات المتتالية من هاليب.

وفرضت بليسكوفا سيطرتها على المجموعة الثانية، قبل أن تتوقف المواجهة مع حلول منتصف الليل.

وعادت اللاعبتان إلى الملعب بعد ساعة أمام مدرجات شبه خالية لتنهي بليسكوفا المواجهة لمصلحتها.

The rain is back and play is currently suspended #MiamiOpenpic.twitter.com/WiVNVHain9 — WTA (@WTA) March 29, 2019

وتواجه التشيكية نظيرتها الأسترالية أشلي بارتي في المباراة النهائية غدا السبت، بعدما تغلبت الأخيرة بدورها على الإستونية أنيت كونتافيت بنتيجة 6-3 و6-3 بعد توقف المباراة 3 مرات بسبب الأمطار عقب 6 ساعات ونصف من الموعد الأصلي لانطلاق المباراة.

المصدر: رويترز