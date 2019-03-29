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فيدرر يقترب من لقبه الـ4 في بطولة ميامي للتنس

الرياضة

فيدرر يقترب من لقبه الـ4 في بطولة ميامي للتنس
Reuters Steve Mitchell
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بلغ السويسري روجر فيدرر نصف نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس في منافسات الرجال الخميس، بعد تغلبه على حساب الجنوب إفريقي كيفين أندرسون بمجموعتين.

واحتاج فيدرر البالغ 37 عاما لساعة و25 دقيقة قبل أن يحسم المواجهة لمصلحته بواقع 6-0 و6-4، ليقترب من التتويج بلقبه الرابع في ميامي.

 وسيواجه فيدرر في نصف النهائي، الكندي الشاب دنيس شابوفالوف البالغ 19 عاما.

وتغلب شابوفالوف المصنف 20 على الأمريكي فرنسيس تيافو 6-7 و6-4 و6-2 في ساعتين و15 دقيقة، وستكون مواجهة فيدرر وشابوفالوف، هي الأولى بين اللاعبين.

المصدر:atptour.com

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