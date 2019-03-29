فيدرر يقترب من لقبه الـ4 في بطولة ميامي للتنس
بلغ السويسري روجر فيدرر نصف نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس في منافسات الرجال الخميس، بعد تغلبه على حساب الجنوب إفريقي كيفين أندرسون بمجموعتين.
واحتاج فيدرر البالغ 37 عاما لساعة و25 دقيقة قبل أن يحسم المواجهة لمصلحته بواقع 6-0 و6-4، ليقترب من التتويج بلقبه الرابع في ميامي.
Make that 65 #ATPMasters1000 semi-finals for @rogerfederer!— ATP Tour (@ATP_Tour) March 29, 2019
🎥: @TennisTV | #MiamiOpenpic.twitter.com/ztGXAxaTg2
وسيواجه فيدرر في نصف النهائي، الكندي الشاب دنيس شابوفالوف البالغ 19 عاما.
🇨🇭 @rogerfederer v. @denis_shapo 🇨🇦— ATP Tour (@ATP_Tour) March 29, 2019
Their first @FedEx#ATP Head2Head clash will take place in the #MiamiOpen semi-finals.
وتغلب شابوفالوف المصنف 20 على الأمريكي فرنسيس تيافو 6-7 و6-4 و6-2 في ساعتين و15 دقيقة، وستكون مواجهة فيدرر وشابوفالوف، هي الأولى بين اللاعبين.
المصدر:atptour.com