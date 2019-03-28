بالفيديو.. هدف ميسي "المارادوني" يفوز بجائزة الأفضل في تاريخ برشلونة
توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بجائزة أفضل هدف في تاريخ النادي الكتالوني، عن هدفه في شباك خيتافي في موسم 2006-2007 من الليغا الإسبانية.
And the Barça Best Goal Ever is....🥁🥁🥁 pic.twitter.com/MMhis02OZg— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2019
وحصل هدف ميسي في شباك خيتافي على نسبة 45%، من عدد الأصوات في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه برشلونة لاختيار الهدف الأفضل في تاريخ النادي، متفوقا على هدفه أيضا في مرمى أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2015.
The two finalists are...— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2019
45% 🆚 28% of the votes
Which will be the winning goal?🤔
🥁🥁🥁 pic.twitter.com/IpWohUz0zO
وشبهت الجماهير هدف ميسي في مرمى خيتافي بهدف دييغو أرماندو مارادونا في شباك إنجلترا خلال كأس العالم 1986.
In 3th...🥁🥁🥁— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2019
With 4,198 votes...
Leo #Messi 🆚 Real Madrid#BarçaBestGoalEverpic.twitter.com/xd8MLcUSJ9
وجاء في المركز الثالث هدفه أيضا في شباك ريال مدريد، الذي أحرزه خلال عام 2011، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
In 4th...🥁🥁🥁— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2019
With 2,959 votes...@SergiRoberto10 🆚 PSG#BarçaBestGoalEverpic.twitter.com/OQEM9kbMcd
وحصل هدف سيرجيو روبيرتو، في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، على المركز الرابع، في المباراة التي حقق فيها الفريق الكتالوني ريمونتادا تاريخية، عندما فاز بنتيجة 6-1 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال عام 2016، ليتأهل لربع النهائي بعد خسارته 0-4 في مباراة الذهاب.
🔊Leo #Messi has a message for you!#BarçaBestGoalEver 🔵🔴 pic.twitter.com/PHOXJvIbII— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2019
ووجه ميسي الشكر للجماهير عبر فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي، قائلا: "أريد أن أشكر جميع من اختار هدفي كأفضل هدف في تاريخ النادي، شكرا على هذه الهدية وعلى وضعي مرة أخرى في تاريخ هذا النادي".
المصدر: وكالات