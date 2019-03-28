بالفيديو.. هدف ميسي "المارادوني" يفوز بجائزة الأفضل في تاريخ برشلونة

توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بجائزة أفضل هدف في تاريخ النادي الكتالوني، عن هدفه في شباك خيتافي في موسم 2006-2007 من الليغا الإسبانية.

And the Barça Best Goal Ever is....🥁🥁🥁 pic.twitter.com/MMhis02OZg — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2019

وحصل هدف ميسي في شباك خيتافي على نسبة 45%، من عدد الأصوات في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه برشلونة لاختيار الهدف الأفضل في تاريخ النادي، متفوقا على هدفه أيضا في مرمى أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2015.

The two finalists are...

45% 🆚 28% of the votes

Which will be the winning goal?🤔

🥁🥁🥁 pic.twitter.com/IpWohUz0zO — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2019

وشبهت الجماهير هدف ميسي في مرمى خيتافي بهدف دييغو أرماندو مارادونا في شباك إنجلترا خلال كأس العالم 1986.

وجاء في المركز الثالث هدفه أيضا في شباك ريال مدريد، الذي أحرزه خلال عام 2011، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحصل هدف سيرجيو روبيرتو، في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، على المركز الرابع، في المباراة التي حقق فيها الفريق الكتالوني ريمونتادا تاريخية، عندما فاز بنتيجة 6-1 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال عام 2016، ليتأهل لربع النهائي بعد خسارته 0-4 في مباراة الذهاب.

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ووجه ميسي الشكر للجماهير عبر فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي، قائلا: "أريد أن أشكر جميع من اختار هدفي كأفضل هدف في تاريخ النادي، شكرا على هذه الهدية وعلى وضعي مرة أخرى في تاريخ هذا النادي".

المصدر: وكالات