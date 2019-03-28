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بالفيديو.. هدف ميسي "المارادوني" يفوز بجائزة الأفضل في تاريخ برشلونة

الرياضة

بالفيديو.. هدف ميسي
Reuters Marcelo del Pozo
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توّج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بجائزة أفضل هدف في تاريخ النادي الكتالوني، عن هدفه في شباك خيتافي في موسم 2006-2007 من الليغا الإسبانية.

وحصل هدف ميسي في شباك خيتافي على نسبة 45%، من عدد الأصوات في الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه برشلونة لاختيار الهدف الأفضل في تاريخ النادي، متفوقا على هدفه أيضا في مرمى أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2015.

وشبهت الجماهير هدف ميسي في مرمى خيتافي بهدف دييغو أرماندو مارادونا في شباك إنجلترا خلال كأس العالم 1986.

وجاء في المركز الثالث هدفه أيضا في شباك ريال مدريد، الذي أحرزه خلال عام 2011، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحصل هدف سيرجيو روبيرتو، في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، على المركز الرابع، في المباراة التي حقق فيها الفريق الكتالوني ريمونتادا تاريخية، عندما فاز بنتيجة 6-1 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال عام 2016، ليتأهل لربع النهائي بعد خسارته 0-4 في مباراة الذهاب.

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ووجه ميسي الشكر للجماهير عبر فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي، قائلا: "أريد أن أشكر جميع من اختار هدفي كأفضل هدف في تاريخ النادي، شكرا على هذه الهدية وعلى وضعي مرة أخرى في تاريخ هذا النادي".

المصدر: وكالات

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