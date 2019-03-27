ميسي يقتني آيفون من الذهب (صورة)

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية صورة هاتف محمول، قالت إنه يعود للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، الذي طلبه بمواصفات خاصة.

El nuevo teléfono de Leo Messi... una joya literal 💎 https://t.co/CDbSpOdptV vía @MarcaClaroArg — MARCA (@marca) 26 марта 2019 г.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن هذا النوع من الهواتف سعره في السوق 1300 دولار، ولكن هاتف ميسي أغلى بثلاثة أضعاف على الأقل لأنه وبطلب منه طلي بالذهب من عيار 24 قيراطا، كما دُمغ عليه اسمه مع الرقم 10، بالإضافة لاسم زوجته أنتونيلا وأسماء أبنائه الثلاثة تياغو وسيرو وماتيو.

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المصدر: sport-express.ru