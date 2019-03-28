شاهد.. بوتين يبعد أحد حراسه بطريقة طريفة

شهد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرياضيين المتوّجين في دورة الألعاب الجامعية الشتوية التي استضافتها مدينة كراسنويارسك بين 2 و12 مارس الجاري، لقطة طريفة للرئيس بوتين.

وخلال حديث بوتين إلى الرياضيين أمس، لاحظ أن أحد حراسه الشخصيين يقف في مكان متقدم حاجبا زاوية التصوير عن وسائل الإعلام، فقال له مازحا: "تنحى جانبا.. يالك من ضخم!" وأتبعها بعبارة: "إنه أكثر ضخامة من الرياضيين".

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والتقى بوتين الرياضيين على هامش اجتماعه مع مجلس تنمية الثقافة البدنية والرياضة، وهنأهم بالفوز، وتمنى لهم حصد الميداليات في الألعاب الأولمبية ومستقبلا مليئا بالإنجازات.

وتصدرت روسيا قائمة جدول الميداليات في الدورة بـ112 ميدالية (41 ذهبية و39 فضية و32 برونزية)، وشارك فيها أكثر من 3 آلاف رياضي من 58 بلدا في العالم، وتم توزيع 76 طقما من الميداليات ضمن 11 نوعا من الرياضات.

المصدر: RT