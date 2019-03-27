كفيتوفا تودع ميامي من ربع النهائي

ودعت التشيكية بترا كفيتوفا دورة ميامي الأمريكية للتنس، ثاني دورات الماسترز ذات الألف نقطة، من الدور ربع النهائي بخسارتها أمام الأسترالية أشلي بارتي بمجموعتين لواحدة.

وتمكنت الأسترالية بارتي من إنهاء اللقاء لمصلحتها بواقع 6-7 (6-8) و6-3 و2-6، وتلتقي بارتي في نصف النهائي الإستونية أنيت كونتافيت التي أقصت بدورها التايوانية هسيه سو-واي بالفوز عليها 3-6 و6-2 و7-5.

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ورغم خيبة الخروج من ربع النهائي وتفريطها بفرصة تصدر ترتيب المحترفات لو فازت باللقب، أعربت بطلة ويمبلدون مرتين ووصيفة أستراليا المفتوحة لهذا الموسم عن سعادتها بقرار سجن المعتدي، راديم زوندرا (33 عاما) "بتهمة الاعتداء واقتحام المنزل".

المصدر: وكالات