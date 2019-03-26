الجزائر تتغلب على تونس "وديا"

فاز المنتخب الجزائري على ضيفه التونسي 1-0، اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تنطلق في يونيو المقبل.

ويدين المنتخب الجزائري في هذا الفوز للاعبه بغداد بونجاح الذي أحرز الهدف في (د.70 من ركلة جزاء).

وتأهل كلا المنتخبين إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر، حيث تصدر المنتخب الجزائري المجموعة الرابعة، فيما تصدر نظيره التونسي المجموعة العاشرة.

المصدر: وكالات