المغرب يخسر أمام الأرجنتين بهدف قاتل

سقط المنتخب المغربي أمام ضيفه الأرجنتيني "وديا" بهدف في الوقت القاتل، وذلك ضمن استعداداتهما لما ينتظرهما الصيف المقبل في كأس الأمم الإفريقية للأول وكوبا أمريكا للثاني.

وخاض المنتخب الأرجنتيني اللقاء دون نجمه وقائده ليونيل ميسي الذي أصيب في لقاء ودي آخر خسرته بلاده 1-3 الجمعة ضد فنزويلا في أول مشاركة للاعب برشلونة الإسباني منذ الخروج من ثمن نهائي مونديال روسيا الصيف الماضي على يد فرنسا.

وعلى غرار أدائه الملفت في مونديال الصيف الماضي، وتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة الصيف المقبل في مصر، كان المنتخب المغربي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفيه رينار ندا شرسا لضيفه الأمريكي الجنوبي والطرف الأفضل في اللقاء.

لكن شباكه اهتزت في الوقت القاتل من اللقاء ومني بهزيمته الأولى منذ خسارة الجولة الأخيرة للدور الأول من كأس العالم ضد البرتغال (0-1 ) في 20 يونيو.

المصدر: أ ف ب