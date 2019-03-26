ما حقيقة مطالبة نائب مصري بـ"ثمن صلاح" من ليفربول؟

نفى عضو مجلس النواب المصري إلهامي عجينة في تصريحات خاصة بـRT ماتداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طلبه من نادي ليفربول مقابلا ماديا لفترة تجنيد محمد صلاح بالخدمة العسكرية.

واستنكر عجينة ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، متحديا أن تبرز المواقع التي نشرت الخبر مستندا يؤكد تلك المزاعم التي لا أساس لها من الصحة أو المنطق بحسب وصف النائب.

وتداولت مواقع مصرية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تقدم النائب إلهامي عجينة بمشروع قرار لمجلس النواب بضرورة تقديم مذكرة لنادي ليفربول يطلب فيه من النادي الإنجليزي مقابلا ماليا لفترة التجنيد التي كان من المفترض أن يقضيها محمد صلاح في الخدمة العسكرية ومقابلا ماليا أيضا لقاء تنشئة صلاح لأن مصر تعتبر شريكا لليفربول في صلاح ويجب على مصر مشاركة النادي في الأرباح التي يكسبها النادي من إعلانات صلاح والريع.

وأكدت المواقع أن النائب استوحى فكرة من تصريح الرئيس السيسي الذي طالب الغرب بإرسال العقول المصرية للخارج وأخذ نسبة مما يستفاد منه المهاجر.

القاهرة - ناصر حاتم