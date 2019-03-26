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غياب مدرب إسبانيا عن مواجهة مالطا لأسباب عائلية!

الرياضة

غياب مدرب إسبانيا عن مواجهة مالطا لأسباب عائلية!
AFP
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، أن مدرب المنتخب لويس إنريكي سيغيب "لأسباب عائلية" عن مباراة مالطا في لافاليتا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2020.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن المدرب المساعد روبرت مورينو سيقود "لا روخا" في غيابه. وكتب الاتحاد الإسباني في حسابه على "تويتر": مدربنا لويس إنريكي سيغيب عن مباراة هذا المساء لأسباب عائلية.

واستلم إنريكي الإدارة الفنية للمنتخب الإسباني عقب الخروج من الدور ثمن النهائي للمونديال الروسي الصيف الماضي.

وكانت إسبانيا حاملة اللقب 3 مرات افتتحت التصفيات بفوز صعب على النرويج بهدفين مقابل هدف يوم السبت في فالنسيا.

المصدر: أ ف ب

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