وفاة "خالتي بهيجة" في تونس

توفيت في تونس ليلا، الحاجة بهيجة المشجعة الإيقونة للنادي البنزرتي عن عمر يناهز 90 عاما.



والخالة بهيجة كما يحلو لأحباء النادي البنزرتي مناداتها، معروفة بحبها وعشقها "للسي أ بي" منذ نعومة اظافرها اشتهرت في ساحة كرة القدم التونسية بين مختلف الجماهير الرياضية.



وقد ضحت بسنوات من عمرها من اجل النادي البنزرتي ووهبت حياتها لفريقها النادي البنزرتي وكانت تواظب على حضور مبارياته.