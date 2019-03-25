فيفا يحدد موعدا للنظر في قضية تشيلسي

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم الاثنين، إن تشيلسي قدم استئنافا إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد ضد قرار حرمانه من ضم لاعبين جدد لمدة عام وإن جلسة الاستماع ستكون يوم 11 أبريل القادم.

وعوقب النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بحرمانه من ضم لاعبين جدد في فترتي انتقالات وتم تغريمه 600 ألف فرنك سويسري (605000 دولار) بعد انتهاك لوائح التعاقد مع لاعبين تحت 18 عاما من خارج أوروبا.

ورفض الفيفا هذا الشهر طلب تشيلسي بتجميد العقوبة خلال عملية الاستئناف.

وربما ينقل تشيلسي الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية كما فعلت أندية أخرى في الماضي.

المصدر: أ ف ب