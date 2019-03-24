فيدرر يعبر بصعوبة إلى ثالث أدوار ميامي

تأهل السويسري روجر فيدرر إلى ثالث أدوار بطولة ميامي الأمريكية للتنس، عقب فوزه الصعب اليوم، على المولدوفي رادو ألبوت بمجموعتين لواحدة.

واستهل فيدرر اللقاء بخسارة إرساله والمجموعة الأولى (4-6)، لكن السويسري المخضرم (37 عاما)، الساعي إلى لقبه الـ101 في مسيرته والرابع في ميامي بعد أعوام 2005 و2006 و2017، عاد بقوة في المجموعتين الثانية والثالثة، وحسمهما لمصلحته، ليفوز بالمباراة، بواقع (4-6، 7-5 و6-3).

ويلتقي فيدرر في الدور الثالث، مع الصربي فيليب كرايينوفيتش، المصنف 103 عالميا، والذي حال دون مواجهة بين الأسطورة السويسرية ومواطنه وصديقه ستانيسلاس فافرينكا، بفوزه على صاحب الألقاب الثلاثة في الغراند سلام، بنتيجة (7-5 و2-6 و7-6).

المصدر: وكالات