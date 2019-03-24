بالفيديو.. هدفا مباراة مصر والنيجر

خرج منتخب مصر بتعادل إيجابي من ملعب مضيفه النيجري (1-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "مصر 2019".

وأحرز المصري محمود حسن تريزيغيه هدف التقدم للفراعنة، في الدقيقة 47. ورد أصحاب الأرض بهدف التعادل عبر اللاعب أمادو موتاري، قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي من زمن اللقاء.

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة العاشرة، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين، خلف نظيره التونسي، ليصعدا سوية إلى نهائيات بطولة القارة السمراء التي تستضيفها مصر الصيف المقبل.

المصدر: RT