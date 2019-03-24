تصفيات كأس إفريقيا 2019.. ليبيا تواجه جنوب إفريقيا في مباراة مفصلية
يواجه منتخب ليبيا نظيره الجنوب إفريقي، اليوم الأحد، في مباراة مصيرية ستحدد المتأهل منهما إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في مصر صيف العام المقبل.
ويحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ويتخلف بفارق نقطتين عن جنوب إفريقيا الوصيفة، وبـ6 نقاط عن منتخب نيجيريا المتصدر، الذي ضمن التأهل سلفا.
للتذكير:— Libya FA (@Libya_FA) 23 марта 2019 г.
ليبيا 🇱🇾 - جنوب أفريقيا 🇿🇦
الأحد: 24/03/2018
التوقيت: 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا.
القناة الناقلة: @beINSPORTS_MENA HD3
تعليق: محمد بركات.#تصفيات_كأس_امم_افريقيا#مصر_٢٠١٩#ليبيا#تصفيات_كأس_الأمم_الإفريقيةpic.twitter.com/B88aRhytfc
ويحتاج منتخب ليبيا للفوز بأي نتيجة على جنوب إفريقيا لانتزاع تأشيرة التأهل الثانية عن هذه المجموعة، ليلتحق بخمسة منتخبات عربية ضمنت في وقت سابق المشاركة في العرس الإفريقي المقبل، وهي موريتانيا التي تأهلت إلى البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها، والمغرب ومصر وتونس والجزائر.
وفي حال تأهل ليبيا فستكون هذه المرة الأولى التي تشهد فيها بطولة كأس إفريقيا مشاركة ستة منتخبات عربية.
منتخبنا الوطني ينهي تدريباته الاخيرة على ارضية ملعب صفاقس ويختتم تحضيراته لمواجهة جنوب افريقيا بهذه اللقطة 🇱🇾.— Libya FA (@Libya_FA) 23 марта 2019 г.
توفيقك يارب pic.twitter.com/bozZ9q0n39
تجدر الإشارة إلى أن مباراة ليبيا وجنوب إفريقيا ستقام في تونس، بناء على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".
المصدر: RT