يبدو أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي عاقدة كل العزم لضم النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن يوفنتوس يجهز خطة للتعاقد مع الجناح المصري، حيث ينوي النادي تقديم عرض مغر لليفربول.

وأوضحت الصحيفة أن اليوفي سيعرض نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا و50 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات الفرعون المصري.

وتواترت الأنباء في الفترة الأخيرة حول مستقبل صلاح، خاصة في ظل اهتمام أندية كبيرة للظفر بخدماته، على رأسها يوفنتوس وريال مدريد، وهناك توقعات برحيل صاحب الـ26 عاما عن ليفربول نهاية الموسم الحالي، في حال خرج "الريدز" خاوي الوفاض من البطولات التي يتنافس على ألقابها.

وأحرز صلاح هذا الموسم 20 هدفا وصنع 9 أخرى في 41 مباراة خاضها في كافة المسابقات، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 150 مليون يورو.

المصدر:euro-football.ru