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إيطاليا تنجز مهمتها أمام فنلندا

الرياضة

إيطاليا تنجز مهمتها أمام فنلندا
Reuters
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بدأ المنتخب الإيطالي غمار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020، بالفوز على ضيفه الفنلندي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وسجل هدفي "الأتزوري" كل من، نيكولو باريلا، ومويس كين، في الدقيقتين (7، 74)، على الترتيب.

وتصدرت إيطاليا قائمة المجموعة العاشرة (J)، مع اليونان التي تغلبت بدورها على مضيفتها ليشتنشتاين، وبالنتيجة ذاتها، بهدفين من دون رد، وتليهما في المركز الثالث بفارق الأهداف، البوسنة والهرسك، الفائزة على ضيفتها أرمينيا بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT 

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