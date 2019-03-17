الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط في ميدان إيفرتون

سقط تشيلسي على يد مضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين، اليوم الأحد، في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاءت ثنائية أصحاب الأرض عبر المهاجم البرازيلي ريتشارليسون في (د.49) والآيسلندي جيلفي سيجورودسون الذي أضاف ثاني الأهداف في (د.72) بعد أن نفذ ركلة جزاء تألق أريزابالاغا في التصدي لها، لترتد له فأسكنها دون صعوبة الشباك مرة أخرى.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد تشيلسي عند 57 نقطة في المركز السادس.

وهي ثاني نتيجة سلبية تواليا لتشلسي في الدوري المحلي بعد انتزاعه التعادل 1-1 في الرمق الأخير ضد ولفرهامبتون الأسبوع الماضي على ملعبه "ستامفورد بريدج"، وقد تؤثر على حظوظه في احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتشهد المراكز الأوروبية المؤهلة إلى دوري أبطال منافسة شرسة بين الرباعي توتنهام وأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي ولا يفصل بين الثالث والسادس سوى 4 نقاط.

المصدر: وكالات