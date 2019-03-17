الدوري الإنجليزي.. ليفربول ينجو من فخ فولهام ويتصدر "مؤقتا"

نجا ليفربول من فخ مضيفه فولهام وتغلب عليه بصعوبة 2-1، الأحد ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "مؤقتا" مستغلا غياب مانشستر سيتي حامل اللقب عن المرحلة 31 لانشغاله بمسابقة الكأس.

أحرز ثنائية "الريدز" ساديو ماني في (د.36) والبديل جيمس ميلنر في (د.81 من ركلة جزاء)، فيما سجل الهولندي رايان بابل هدف فولهام الوحيد في (د.74).

ورفع ليفربول رصيده الى 76 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يلعب مباراته المؤجلة في هذه المرحلة ضد جاره مانشستر يونايتد في 24 أبريل المقبل. في المقابل تجمد رصيد فولهام عند النقطة 17 في المركز التاسع عشر "قبل الأخير".

المصدر: وكالات