أتلتيكو مدريد يسقط أمام بيلباو ويقدم هدية ثمينة لبرشلونة

تلقت آمال أتلتيكو مدريد الضئيلة في لقب "الليغا" ضربة قوية بعد خسارته 2-0 أمام مستضيفه أتلتيك بلباو، اليوم السبت ليواجه خطر التأخر بـ10 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ومنح إينياكي وليامز التقدم لصاحب الأرض في (د.73) وأضاف كينان كودرو الهدف الثاني في (د.85).

وتجمد رصيد كتيبة الأرجنتيني دييغو سيميوني عند 57 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن البلوغرانا، قابلة لأن تصبح 10 حال عودة الكتيبة الكتالونية بالنقاط الثلاث من ملعب "بينيتو فيامارين" معقل ريال بيتيس، مساء الأحد، في المقابل رفع الانتصار رصيد أتلتيك بلباو لـ37 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

المصدر: وكالات