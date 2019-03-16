سبال يصعق روما بثنائية في "الكالتشيو"

تغلب سبال على ضيفه روما 2-1، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 28 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

سجل لأصحاب الأرض كل من الجزائري محمد سليم فارس في (د.22) وأندريا بيتانيا في (د.60)، بينما أحرز هدف روما الوحيد دييغو بيروتي في (د.53).

وبهذا الفوز، رفع سبال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد روما عند 47 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، لقن فريق سامبدوريا مضيفه ساسولو درسا قاسيا وهزمه بنتيجة 5- 3. الفوز رفع رصيد سامبدوريا إلى 42 نقطة في المركز الثامن، في المقابل توقف رصيد ساسولو عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

المصدر: وكالات