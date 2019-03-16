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كأس إنجلترا.. السيتي يقلب الطاولة على سوانزي ويتأهل لنصف النهائي

الرياضة

كأس إنجلترا.. السيتي يقلب الطاولة على سوانزي ويتأهل لنصف النهائي
Reuters
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قلب مانشستر سيتي تأخره بهدفين نظيفين أمام سوانزي سيتي إلى فوز 3-2 في مباراة مثيرة، اليوم السبت، في دور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وحجز مقعده في نصف النهائي.

وأنهى سوانزي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما مات جرايمس من ركلة جزاء وبيرسلانت سيلينا في (د.20 و29) على التوالي.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي ثلاثة أهداف عبر بيرناردو سيلفا في (د.69) وسيرخيو أغويرو في (د.79 من ركلة جزاء و89).

المصدر: RT

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