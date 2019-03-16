الدوري الروسي.. تسيسكا يعود بنقاط ثمينة من أرض أورال

عاد تسيسكا موسكو من ملعب مضيفه أورال من مدينة "يكاتيرينبورغ" بفوز ثمين 1-0، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين تسيسكا في هذا الفوز للاعبه ماريو فرنانديز الذي أحرز الهدف في (د.76).

وبهذا الفوز رفع تسيسكا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر زينيت الذي يحل ضيفا على سبارتاك موسكو غدا الأحد في قمة مباريات المرحلة.

في المقابل توقف رصيد أورال عند النقطة 23 في المركز الثالث عشر.

Всё! Гол Фернандеса приносит важнейшие три очка и промежуточное второе место в РПЛ! 🔴🔵 #УралЦСКАpic.twitter.com/ngypeprlLr — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 марта 2019 г.

وفي باقي نتائج مباريات المرحلة التي لعبت اليوم، فاز أورنبورغ على دينامو موسكو 1-0، وكذلك روستوف على مضيفه روبين قازان 2-0.

المصدر: وكالات