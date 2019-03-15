نابولي يعلن مدة غياب قائده إنسيني

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الجمعة، غياب قائد الفريق لورينزو إنسيني ولاعبين آخرين عن الفريق لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

وبحسب صحيفة "كاليتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن إنسيني أصيب في عضلية خلال تدريبات الإحماء قبل مباراة نابولي أمام سالزبورغ أمس الخميس في الدوري الأوروبي، والتي خسرها نابولي 1-3 ولكنه تأهل للدور التالي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3.

ويغيب إنسيني عن مباراتي المنتخب الإيطالي في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 أمام فنلندا وليشتنشتاين يومي 23 و26 مارس الجاري. ولكن ينبغي أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة مع نابولي أمام ضيفه أرسنال في دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي يوم 11 أبريل المقبل.

ويغيب أيضا المدافع الروماني فلاد كيركيتش لمدة ثلاثة أسابيع لإصابة عضلية، وربما يواجه لاعب وسط المنتخب الغيني فترة غياب أطول بسبب كسر في القدم.

ويلتقي نابولي مع ضيفه أودينيزي اليوم الأحد في الدوري الإيطالي، ويحتل نابولي المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق 18 نقطة خلف المتصدر يوفنتوس.

المصدر: وكالات