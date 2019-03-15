بعد القرعة.. مانشستر يونايتد يوجه رسالة "تحد" لبرشلونة

أشعل مانشستر يونايتد أجواء المباراة المرتقبة أمام برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنشره صورة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر" تعود أحداثها لموسم 2008.

وتظهر الصورة نجوم الفريق، ومن بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عام 2008 في دور الأربعة، حين فاز "الشياطين الحمر" إيابا بهدف بول سكولز بعد أن تعادلا سلبا في الذهاب، وتوج لاحقا بلقب بطل أوروبا على حساب تشيلسي.

في المقابل، ذكريات برشلونة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، مع اليونايتد لاتخلو من الانتصارات، أهمها نهائي نسختي 2009 و2011 حين خرج النادي الكتالوني منتصرا 2-0 و3-1 تواليا.

وتقام مباريات الذهاب في الـ 9 والـ10 من أبريل والإياب في 16 و17 منه.

وسحبت أيضا قرعة الدور نصف النهائي التي ستضع ليفربول، في حال تخطيه بورتو، مع الفائز من مواجهة برشلونة ومانشستر يونايتد، على أن تكون المواجهة الثانية بين الفائز من توتنهام ومانشستر سيتي، وأياكس ويوفنتوس.

المصدر: twitter@ManUtd