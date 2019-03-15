مرة أخرى.. رونالدو يتفوق على ميسي

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، في التفوق من جديد على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بحسب ما أعلن عنه الموقع الرسمي لليويفا، اليوم الجمعة.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الثاني من إياب الدور ثمن النهائي.

وكشف الحساب الرسمي لأبطال أوربا عن فوز النجم البرتغالي بالجائزة، بعدما سجل 3 أهداف قاد بها يوفنتوس للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 3-0 والتأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتفوق رونالدو على ميسي الذي سجل هدفين وصنع مثلهما في فوز برشلونة على ليون الفرنسي بنتيجة 5-1 والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ونافس على الجائزة كل من رونالدو وميسي، بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، والألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

المصدر: pulse.ng