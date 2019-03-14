برشلونة يعلن فترة غياب ديمبلي عن الملاعب

أعلن برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الخميس، غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

وقال برشلونة بموقعه الرسمي على الإنترنت إن ديمبلي خضع لفحوص صباح اليوم الخميس، وتأكد معاناته من تمزق في عضلات الفخذ الخلفية، ومن المتوقع أن يغيب فترة تصل إلى أربعة أسابيع.

❗ INJURY NEWS | Ousmane Dembélé has a tear in his left hamstring. See how long he'll be out 👉 https://t.co/vz4GblCRZWpic.twitter.com/nfF42NQok1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) ١٤ مارس ٢٠١٩

وشارك ديمبلي كبديل في آخر 20 دقيقة محرزا الهدف الأخير خلال الفوز 5-1 على أولمبيك ليون في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وكان ديمبلي أصيب بشد في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز برشلونة 3-1 على رايو فايكانو بالدوري المحلي يوم السبت الماضي، لكن المدرب إرنستو فالفيردي غامر بإشراكه أمام ليون.

وتأهل برشلونة إلى دور الثمانية لدوري الأبطال، وسينتظر سحب القرعة يوم الجمعة لمعرفة من سيواجه في الدور المقبل.

المصدر: رويترز