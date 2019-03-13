نادال إلى ربع نهائي إنديان ويلز

تأهل الإسباني رفائيل نادال إلى ربع نهائي بطولة إنديان ويلز، بعدما تخطى الصربي فيليب كراينوفيتش، بمجموعتين دون رد، اليوم الأربعاء.

وأنهى نادال اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-3 و3-4، في مباراة استغرقت ساعة و27 دقيقة.

وسيواجه نادال في الدور المقبل، الفائز من مواجهة الأمريكي جون إيسنر والروسي كارين خاشانوف.

وبلغ الدور ذاته الصربي ميومير كيتشمانوفيتش بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 ثم بالانسحاب.

المصدر: وكالات