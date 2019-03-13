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نادال إلى ربع نهائي إنديان ويلز

الرياضة

نادال إلى ربع نهائي إنديان ويلز
AFP
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تأهل الإسباني رفائيل نادال إلى ربع نهائي بطولة إنديان ويلز، بعدما تخطى الصربي فيليب كراينوفيتش، بمجموعتين دون رد، اليوم الأربعاء.

وأنهى نادال اللقاء لمصلحته بنتيجة 6-3 و3-4، في مباراة استغرقت ساعة و27 دقيقة.

وسيواجه نادال في الدور المقبل، الفائز من مواجهة الأمريكي جون إيسنر والروسي كارين خاشانوف.

وبلغ الدور ذاته الصربي ميومير كيتشمانوفيتش بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 ثم بالانسحاب.

المصدر: وكالات

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