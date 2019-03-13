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مارادونا: رونالدو أصبح ساحرا!

الرياضة

مارادونا: رونالدو أصبح ساحرا!
AFP
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أشاد الأرجنتيني دييغو مارادونا باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، بعدما قاد فريقه إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على أتلتيكو مدريد 3-0.

وقال مارادونا في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: هناك لاعبون لمسوا بالعصا السحرية، نحن في الأرجنتين فخورون بأن ميسي أرجنتينيا، وبأنه لم يلعب مع الإسبان، الآخر رونالدو يتمتع بقوة كبيرة وهو ساحر أيضا، لقد قال إنه سيحرز ثلاثة أهداف وأحرز ثلاثة أهداف.

وكان أتلتيكو مدريد قد فاز بثلاثية نظيفة، سجلها رونالدو، الليلة الماضية على أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 لأبطال أوروبا ليعوض إخفاقه في مباراة الذهاب وسقوطه فيها بهدفين نظيفين.

المصدر: marca

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