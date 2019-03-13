إمبولي يقيل مدربه إياكيني

أعلن نادي إمبولي المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم، إقالة مدربه جوسيبي إياكيني بعد أربعة أشهر فقط من توليه المنصب.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن أوريليو أندرياتسولي مدرب إمبولي السابق، يبرز ضمن المرشحين لخلافة إياكيني، رغم إقالته في نوفمبر الماضي.

L´Empoli Fc comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Aurelio Andreazzoli.

Il nuovo allenatore dirigerà questo pomeriggio la prima seduta di allenamento a porte chiuse presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano pic.twitter.com/vDZ9QEljAg — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 13 марта 2019 г.

ويحتل إمبولي، الذي يستضيف فروزينوني الأحد المقبل، المركز الـ17 في جدول ترتيب "الكالتشيو"، ويتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط، وحقق خمس انتصارات فقط في 27 مباراة.

L´Empoli FC rende noto di aver sollevato dall´incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Giuseppe Iachini ed i suoi collaboratori Giuseppe Carillo e Fabrizio Tafanihttps://t.co/eV29i8bhBi — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 13 марта 2019 г.

وخسر إياكيني الاثنين الماضي، مباراته الأخيرة مع إمبولي (1-2) أمام روما، وكانت تلك المواجهة الأولى لفريق العاصمة بقيادة مدربه العائد كلاوديو رانييري.

المصدر: وكالات