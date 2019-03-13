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إمبولي يقيل مدربه إياكيني

الرياضة

إمبولي يقيل مدربه إياكيني
AFP MARCELLO PATERNOSTRO
إمبولي يقيل مدربه إياكيني
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أعلن نادي إمبولي المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم، إقالة مدربه جوسيبي إياكيني بعد أربعة أشهر فقط من توليه المنصب.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن أوريليو أندرياتسولي مدرب إمبولي السابق، يبرز ضمن المرشحين لخلافة إياكيني، رغم إقالته في نوفمبر الماضي.

ويحتل إمبولي، الذي يستضيف فروزينوني الأحد المقبل، المركز الـ17 في جدول ترتيب "الكالتشيو"، ويتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط، وحقق خمس انتصارات فقط في 27 مباراة.

وخسر إياكيني الاثنين الماضي، مباراته الأخيرة مع إمبولي (1-2) أمام روما، وكانت تلك المواجهة الأولى لفريق العاصمة بقيادة مدربه العائد كلاوديو رانييري.

المصدر: وكالات

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