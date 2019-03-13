زيدان يتقاضى راتبا "هائلا" بعد عودته للريال!

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن الراتب الذي سيتقاضاه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد، خلال فترة ولايته الثانية مع النادي الملكي.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن زيدان سيحصل على 12 مليون يورو، وهو ضعف راتبه القديم مع المرينغي، والبالغ 7.5 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة راتب زيدان، تعود إلى أن ريال مدريد عمل على إغراء الفرنسي للموافقة على عرض قيادة النادي الملكي، خاصة أنه كان يحظى باهتمام من أندية مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة، أن راتب المدرب الفرنسي مع الفريق الملكي، سيزداد تدريجيا حتى الوصول إلى نهاية العقد في صيف 2022.

وأفادت الصحيفة بأن راتب زيدان في ريال مدريد، زاد خلال 4 سنوات من 2.5 مليون يورو، عند تصعيده إلى الفريق الأول إلى 5.5، عقب الفوز باللقب الـ11 في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كان في منافسة مع زيدان لقيادة ريال مدريد، يبلغ راتبه السابق مع مانشستر يونايتد 20 مليون يورو.

وعاد زيدان الاثنين الماضي، للإشراف على ريال مدريد لفترة ثانية، من أجل انتشال الفريق من سلسلة النتائج السلبية التي حققها مؤخرا، وإعادته إلى سكة الانتصارات والفوز بالألقاب.

المصدر: mundodeportivo