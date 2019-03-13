زيدان يصدم عشاق الريال "العرب"

يتطلع نادي ريال مدريد بقيادة مدربه العائد، الفرنسي زين الدين زيدان لإبرام العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف البرنامج الإسباني الشهير"التشرينغيتو"، أن زيدان طلب التعاقد مع 5 لاعبين لتعزيز صفوف "الميرينغي" وهم، البلجيكي إيدين هازارد جناح نادي تشيلسي، والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، والفرنسيون بول بوغبا صانع ألعاب نادي مانشستر يونايتد، ولوكاس هيرنانديز الظهير الأيسر لنادي أتلتيكو مدريد، وكيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان.

Reuters SUSANA VERA

وخلت القائمة التي كشفها البرنامج الإسباني من اسم النجم المصري محمد صلاح، الذي كانت جماهير بلاده والجماهير العربية عامة، تأمل في مشاهدته بقميص النادي الملكي تحت قيادة زيدان.

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تجدر الإشارة إلى أن زيدان عاد الاثنين الماضي، للإشراف على ريال مدريد لفترة ثانية، من أجل انتشال الفريق من سلسلة النتائج السلبية التي حققها مؤخرا، وإعادته إلى سكة الانتصارات والفوز بالألقاب.

المصدر: وكالات