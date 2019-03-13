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شاهد.. رونالدو يرد على حركة سيميوني "المشينة" باحتفال "غير أخلاقي"

الرياضة

شاهد.. رونالدو يرد على حركة سيميوني
AP Isabella BONOTTO
شاهد.. رونالدو يرد على حركة سيميوني "المشينة" باحتفال "غير أخلاقي"
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احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بشكل مثير، بهدف أحرزه أمس في مباراة فريقه ضد ضيفه أتلتيكو مدريد (3-0)، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخطف "الدون" الأضواء في المباراة، بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك)، قاد بها فريقه للفوز (3-0)، لكن احتفال النجم البرتغالي بهدفه الثالث، أثار جدلا واسعا، واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه "مشينا وغير أخلاقي".

أما البعض الآخر، فقد التمس العذر لرونالدو، ورأوا أن احتفاله عفوي، وجاء كرد فعل على الحركة "المستفزة"، التي قام به الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب، خلال احتفاله بهدف الأوروغوياني خوسي ماريا خيمينيز في شباك اليوفي.

تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس عوض خسارته ذهابا (0-2)، بالفوز إيابا (3-0)، ليحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

المصدر: RT + تويتر

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