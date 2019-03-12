عقوبة قاسية بحق لاعب أردني بعد تصرف اعتبره اتحاد الكرة "مشينا وغير أخلاقي"

قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم حرمان لاعب نادي الفيصلي عدي زهران من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 سنوات.

وجاءت عقوبة الإيقاف بحق زهران، بسبب حركة غير أخلاقية، ما اعتبر إساءة لكرة القدم الأردنية، وذلك بعد انتشار فيديو يبين قيامه بتصرف اعتبر مشينا بعد مباراة فريقه مع الفيصلي.

يذكر أن نادي الوحدات قدم شكوى بحق اللاعب قال فيها إنه "خلع سرواله.. وقام بإيحاء جنسي يقصد به نادي الوحدات وجماهيره".

وأكد نادي الوحدات في شكواه أن "الفيديو انتشر بشكل كبير، وهذا اللاعب بفعلته هذه ضرب عرض الحائط بكافة مكارم الأخلاق وقيم الرياضة وفعله يمثل إساءة جسيمة للكرة الأردنية وسمعتها الأخلاقية التي لم يسبق أن سجلت بحقها أي حادثة".

وأضاف الوحدات في الشكوى "قام اللاعب بالاعتذار عن فعلته لجماهير النادي الفيصلي دون الاعتذار من نادي الوحدات وجماهيره الأمر الذي يؤكد استمراره بتعمد الإساءة لنادي الوحدات وعدم اكتراثه بردة الفعل الشعبية إزاء فعله المشين".

وكانت إدارة نادي الفيصلي الأردني، برئاسة بكر العدوان، قررت إيقاف اللاعب زهران لمدة شهر.

كما قررت الإدارة حرمان اللاعب من مكافأة الفوز على الوحدات 2-1، في المباراة التي جرت، الخميس الماضي، في دوري المحترفين، إلى جانب حرمانه من راتبه الشهري لمدة 3 أشهر.

المصدر: وكالات