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إلغاء احتكار "beIN SPORTS" للمباريات في السعودية

الرياضة

إلغاء احتكار
Reuters
beIN SPORTS
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تلقيه خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات "beIN SPORTS" لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان نشره أمس الاثنين أن القرار يأتي بناء على ما اطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث "beIN SPORTS" في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة.

وأضاف البيان: "سيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري والتي تقام مساء يوم الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب، من معلقين ومحللين، وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك".

المصدر: الاتحاد السعودي لكرة القدم

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