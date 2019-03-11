الاتحاد الآسيوي يعاقب الإمارات بسبب قطر

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغريم الاتحاد الإماراتي مبلغ 150 ألف دولار في أعقاب الحالات التي وقعت خلال مباراة الدور قبل النهائي في كأس آسيا 2019.

وجمعت المباراة بين الإمارات وقطر يوم 29 يناير على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، وانتهت بفوز العنابي برباعية نظيفة في طريقه للنهائي الذي فاز به 3-1 على اليابان وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت الغرامة بسبب المخالفات التالية:

سلوك الجمهور - تنظيم المباريات - توزيع المشروبات - الممرات العامة في الملعب. كما تقرر أيضا أن يخوض منتخب الإمارات مباراة واحدة دون جمهور، وذلك في المباراة المقبلة في الإمارات خلال تصفيات كأس آسيا 2023.

المصدر: وكالات