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حريق في أحد ملاعب كأس العالم في قطر

الرياضة

حريق في أحد ملاعب كأس العالم في قطر
AFP
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أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الاثنين، سيطرة الدفاع المدني على حريق محدود شب في محيط استاد الثمامة أحد الملاعب المستضيفة لمونديال 2022.

وأشارت الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر إلى عدم وقوع إصابات في الحريق.

ونالت قطر في 2010 شرف استضافة كأس العالم 2022، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتظر أن تقام مباريات النسخة الـ 22 لنهائيات بطولة كأس العالم، لأول مرة في فصل الشتاء، خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: twitter@MOI_Qatar

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