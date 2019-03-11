انتحار بطلة العالم لسباق الدراجات

ذكر موقع "VeloNews" أن الأمريكية، كيلي كيتلين، بطلة العالم ثلاث مرات في سباقات الدراجات الهوائية على المضمار، توفيت منتحرة عن عمر يناهز 23 عاما.

وقال والد الراحلة لوسائل الإعلام، إنه تم العثور على جثة ابنته يوم الجمعة الماضي، في منزلها في كاليفورنيا، دون أن يكشف حيثيات وأسباب إقدامها على الانتحار.

وفازت كيتلين بثلاث ميداليات ذهبية في 3 بطولات عالمية لسباقات الدرجات الهوائية للفرق تتابع، أعوام 2016، 2017 و2018، كما توجت مع الفريق الأمريكي للدراجات، بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

المصدر: نوفوستي