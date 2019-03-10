شاهد.. إلغاء هدفين لـ غوارديولا في مرمى ريال مدريد وركلة جزاء ضائعة!
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkej
أضاع فريق بلد الوليد ضربة جزاء، في وقت مبكر من عمر المباراة ضد ضيفه ريال مدريد، التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وحصل بلد الوليد على ضربة جزاء، عند الدقيقة 13، لكن لاعبه روبن ألكاراز فشل في ترجمتها إلى هدف التقدم، حيث سدد الكرة عالية من فوق العارضة.
كما ألغى حكم المباراة هدفين لأصحاب الأرض، سجلهما اللاعب غوارديولا، بداعي التسلل.
المصدر: "silatv"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)