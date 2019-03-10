شاهد.. ريال مدريد المثخن بالجراح يزيد أوجاع بلد الوليد

خرج فريق ريال مدريد بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه بلد الوليد، إثر فوزه عليه (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المغربي أنور محمد هدف التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة 29، من متابعة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى.

وأدرك المدافع الفرنسي رافائيل فاران التعادل للفريق الملكي، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم وضع الفرنسي الآخر المهاجم كريم بنزيما الميرينغي في المقدمة، في الدقيقة 52، بهدف سجله من ضربة جزاء.

وعاد الفرنسي، في الدقيقة 59، ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.

واختتم الكرواتي لوكا مودريتش رباعية فريق القلعة البيضاء، في الدقيقة 85، وذلك بعد خمس دقائق من طرد زميله البرازيلي كاسيميرو من أرض الملعب.

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ورفع ريال مدريد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 51 نقطة، ويشغل المرتبة الثالثة في الليغا.

بينما يحتل بلد الوليد المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة.

المصدر: "silatv"