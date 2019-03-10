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بالفيديو.. حارس ينقذ مرماه 3 مرات في ثانيتين

الرياضة

بالفيديو.. حارس ينقذ مرماه 3 مرات في ثانيتين
AFP GUILLERMO MUNOZ
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احتفظ نادي ميلوناريوس بصدارة الدوري الكولومبي لكرة القدم، إثر تعادله مع ضيفه أتلتيكو ناسيونال (1-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ويدين ميلوناريوس بالفضل الكبير بالخروج بنقطة، لحارس مرماه الفنزويلي الدولي ويلكر فارينز، الذي تصدى ببراعة لثلاث تسديدات متتالية في ظرف ثانيتين، واحدة من خارج منطقة الجزاء واثنتان من مسافة قريبة، وإن رفع حكم التماس الراية معلنا التسلل قبل اللقطة الأخيرة، ولكن ذلك لا يقلل من براعة الحارس الفنزويلي الشاب (21 عاما)، وذلك في الوقت القاتل في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

واحتفظ ميلوناريوس بذلك بصدارة الدوري، برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة عن وصيفه أتليتيكو جونيور، بينما يشغل أتلتيكو ناسيونال، المركز الثاني عشر، على سلم ترتيب الدوري، الذي يشارك فيه 20 فريقا.

المصدر: وكالات 

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