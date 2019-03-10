شاهد.. ليفربول يواصل مطاردة السيتي برباعية في شباك بيرنلي

واصل نادي ليفربول مطاردة مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه اليوم على ضيفه بيرنلي (4-2)، في الأسبوع الـ30 من المسابقة.

وافتتح الضيوف باب التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة، من ضربة ركنية، أرسلها أشلي ويستوود مباشرة في شباك "الريدز"، قبل أن يرد هذا الأخير بثلاثة أهداف متتالية أحرزها، فيرمينيو، بعدما جهز له المصري محمد صلاح، كرة على طبق من ذهب، لم يتوان المهاجم البرازيلي في إيداعها الشباك بلمسة واحدة في الدقيقة (19)، وبعدها بعشر دقائق، أضاف السنغالي ساديو ماني، الهدف الثاني بتسديدة مركزة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد فيرمينيو في الدقيقة (67) ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

ليفربول 1 : 1 بيرنلي ، فيرمينو https://t.co/W9CbFR3ffV — اهداف المباريات (@OnsidearV) 10 марта 2019 г.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، قلص يوهان بيرغ جودموندسون، الفارق لبيرنلي بتسجيله الهدف الثاني (د.91)، لكن ماني أبى إلا أن تنتهي المباراة بفوز فريقه بفارق هدفين، وسجل الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما كسر خطة التسلل التي نهجها بيرنلي، لينفرد بالحارس، ويراوغه قبل أن يضع الكرة في الشباك.

ليفربول 3 : 2 بيرنلي https://t.co/Y0DfKBqwMw — اهداف المباريات (@OnsidearV) 10 марта 2019 г.

ليفربول 4 : 2 بيرنلي ، ماني https://t.co/tgcXYCXldJ — اهداف المباريات (@OnsidearV) 10 марта 2019 г.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب.

المصدر: RT