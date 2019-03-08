شاهد.. مشجعون يكبلون باب المرمى بالسلاسل احتجاجا على موعد بث المباراة

قامت مجموعة من مشجعي فريق "لوسيون" السويسري لكرة القدم، بوقفة احتجاجية "غريبة" قبل بداية مباراة فريقهم ضد يونغ بويز، في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس البلاد.

ولم يرق للمشجعين موعد بث المباراة، في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، حتى لا يتطابق مع موعد بث مباريات دوري أبطال أوروبا، فدخل ممثلون عن منظمات المشجعين إلى أرض الملعب رافعين لافتة، وكبلوا باب المرمى بالسلاسل وعلقوا عليه قفلا.

وتأخرت انطلاقة المباراة على إثر ذلك، ريثما قام المسؤولون بقص السلاسل، وكافأ فريق "لوسيرن" مشجعيه على طريقة احتجاجهم "الفريدة"، بفوزه بأربعة أهداف نظيفة على خصمه.

المصدر: "rsport.ria.ru"