أغويرو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

توج النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي في تويتر، صورة للاعب الأرجنتيني وعلق عليها: "أغويرو أفضل لاعب في شهر فبراير.. خاض 4 مباريات وحقق 4 انتصارات وسجل 7 أهداف".

وينفرد صاحب الـ30 عاما بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا، بفارق هدف واحد عن أقرب منافسيه، المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

وتوج أيضا الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب لشهر فبراير، بعدما قاد فريقه لتحقيق 4 انتصارات، مكنته من انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول.

المصدر: @premierleague