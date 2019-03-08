أغويرو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
توج النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي في تويتر، صورة للاعب الأرجنتيني وعلق عليها: "أغويرو أفضل لاعب في شهر فبراير.. خاض 4 مباريات وحقق 4 انتصارات وسجل 7 أهداف".
⚽️ @aguerosergiokun has been named @EASPORTSFIFA@premierleague Player of the Month for February!— Manchester City (@ManCity) 8 марта 2019 г.
Four games
Four wins
Seven goals
🔵 #mancitypic.twitter.com/z0utzeYb2l
4 games. 7 goals. Back-to-back hat tricks.— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 8 марта 2019 г.
It had to be @aguerosergiokun... 🏆 #FIFA19#FUT@premierleague#POTMpic.twitter.com/XEc2K8J4v6
وينفرد صاحب الـ30 عاما بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا، بفارق هدف واحد عن أقرب منافسيه، المصري محمد صلاح هداف ليفربول.
Pep Guardiola wins @BarclaysFooty Manager of the Month after a flawless February 👏#PLAwardspic.twitter.com/qjE2ChuSMu— Premier League (@premierleague) 8 марта 2019 г.
وتوج أيضا الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب لشهر فبراير، بعدما قاد فريقه لتحقيق 4 انتصارات، مكنته من انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول.
المصدر: @premierleague