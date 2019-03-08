شاهد.. هدف طريف في الدوري الأوروبي

شهدت مباراة نادي إشبيلية الإسباني وضيفه سلافيا براغ التشيكي أمس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، تسجيل أليكس كرال مدافع الفريق الضيف، هدفا طريفا .

ففي الدقيقة (39) من شوط المباراة الأول، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد، تحصل الفريق التشيكي على ضربة ركنية، ليصعد المدافع كرال لمساندة مهاجمي فريقه، وخلق الزيادة العددية في منطقة جزاء الفريق الإسباني.

وتكفل كاميل ستوخ بتنفيذ الضربة، حيث تجاوزت الكرة رؤوس جميع اللاعبين، قبل أن ترتطم برأس كرال، الذي لم يشاهد الكرة ولا اتجاهها، لكنه تمكن من إيداعها الشباك.

وبهذا الهدف، انتزع سلافيا براغ تعادلا ثمينا من ملعب إشبيلية، ليتأجل الحسم في تحديد المتأهل بين الفريقين لربع النهائي، إلى مباراة الإياب، المقررة في براغ في الـ14 من الشهر الجاري.

المصدر: eurosport.ru