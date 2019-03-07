راموس مخاطبا بيريز بنبرة حادة: ادفع لي مستحقاتي وسأرحل

أفادت صحيفة ماركا بأن خروج ريال مدريد من ثمن نهائي دوري الأبطال، أدى إلى إثارة غضب عارم في غرف تغيير الملابس، وتوتر العلاقة بين قائد الفريق سيرخيو راموس، والرئيس فلورنتينو بيريز.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن بيريز انتظر لاعبيه بعد مباراة الريال وأياكس الثلاثاء الماضي (1-4)، ووبخهم بسب أدائهم الهزيل والباهت طيلة أطوار اللقاء.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل هاجم بيريز لاعبيه لعدة دقائق، واتهمهم بالافتقار للتفاني، وذهب به الأمر إلى حد استخدام لفظ "مشين".

وعند هذه النقطة تدخل راموس، وطار في وجه بيريز، واتهمه هو ومجلس إدارته بسوء التخطيط، وألقى باللوم عليهم بسب الموسم كارثي.

😬👋 Sergio Ramos and Florentino Perez are reported to have had a heated exchange, with Ramos saying "Pay me up and I'll go" after Perez questioned his loyalty to Madrid...



Could we see Ramos leave Real?#HalaMadridpic.twitter.com/ElZZ4Vqhwg — TheSportsman Transfers (@TSMTransfers) 7 марта 2019 г.

واختتم راموس حديثه بنبرة حادة مخاطبا بيريز: "ادفع لي مستحقاتي وسأرحل".

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وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد هذا الجدال الساخن، اجتمع بيريز مع مجلس إدارته، لمناقشة الخطوات المقبلة، وتم التطرق للخيارات المختلفة المتاحة بما فيها إمكانية الاستغناء عن خدمات المدرب سانتياغو سولاري، وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلا منه، علما بأن هذا الأخير معروف بعلاقته السيئة والمتشنجة مع راموس، والذي كان من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى رحيل المدرب "الداهية" عن الفريق الملكي عام 2013 في ولايته الأولى.

المصدر: en.as.com