زيدان يطلب مهلة ومورينيو انتهى.. إدارة الريال تستقر على 3 أسماء

كشفت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية، أن إدارة ريال مدريد استقرت على ثلاثة أسماء لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفا لسانتياغو سولاري، المتوقع إقالته أو استقالته نهاية الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة أن المدربين الثلاثة هم، الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الحالي، والإيطالي ماكسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي توتنهام.

وأشارت الصحيفة إلى أن سولاري سيحافظ على منصبة على رأس الإدارة الفنية للريال حتى نهاية الموسم الحالي، وبعدها سيعين الفريق الملكي واحدا من الثلاثي للإشراف على النادي.

AFP

ولم تستبعد الصحيفة عودة البرتغالي جوزية مورينيو لقيادة الريال مجددا، بحكم علاقته الجيدة مع رئيس الفريق فلورنتينو بيريز، ولكن ما قد يعيق عودة السبيشال وان"، هو الاعتقاد السائد داخل أروقة ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، بأن مورينيو انتهى (كمدرب).

وبحسب الصحيفة فإن إدارة الريال ترى في كلوب، المدرب المناسب للفريق في الوقت الحالي، لأنه قادر على خلق جو إيجابي وودي بين اللاعبين والإدارة الفنية.

AFP

واختتمت الصحيفة بالتأكيد على أن مهمة التعاقد مع كلوب معقدة، وهو ما ينطبق أيضا على بوكيتينو، في ظل تمسك فريقيهما بهما.

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وكانت وسائل الإعلام أعلنت في وقت سابق أن بيريز تواصل مع الفرنسي زين الدين زيدان للعودة لتدريب النادي الملكي، لكن الأخير طلب مهلة حتى يونيو المقبل لاتخاذ قراره النهائي.

المصدر: sports.ru