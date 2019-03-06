شاهد.. تيري يتلاعب بقدمه بفطيرة "كريب"

نشر المدافع الدولي الإنجليزي السابق، جون تيري، مدافع تشيلسي لكرة القدم سابقا، مقطع فيديو على صفحته في "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، يتلاعب بقدمه بفطيرة "كريب".

وعلق تيري على الفيديو، بكلمة تهنئة بمناسبة يوم الفطائر، قائلا: "يوم كريب (فطائر رقيقة) سعيد. لا تقلقوا فأنا لن أتناولها، كانت هذه (الحركة) موجهة لـ @toniterry26 .. تحدي الـ كريب".

واعتزل جون تيري كرة القدم في مطلع أكتوبر الماضي، وهو في سن الـ 37، بعد 23 سنة رائعة قضاها في الملاعب، وحقق خلالها العديد من الإنجازات، ولعب تيري الموسم الماضي مع أستون فيلا، لكنه تركه بعد الفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

وترك جون تيري فريق تشيلسي في صيف 2017، بعد أن دافع عن ألوان البلوز لمدة 22 عاما توج معه خلالها بالعديد من الألقاب أهمها لقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2012، والدوري الأوروبي في العام 2013، و5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز 3 مرات بكأس الرابطة (2005 و2007 و2015).

المصدر: وكالات