ستام يستعد لخوض تجربة تدريبية جديدة

ذكرت وسائل إعلام هولندية اليوم الأربعاء أن نادي فينوورد الهولندي لكرة القدم سيعين ياب ستام مدربا جديدا له اعتبارا من الموسم المقبل.

وسيحل مدافع مانشستر يونايتد السابق محل جيوفاني فان برونكهورست الذي سيترك الفريق في نهاية الموسم بعد أربع سنوات في قيادة النادي القادم من روتردام.

ويتولى ستام تدريب كتيبة فينورد منذ بداية العام الجديد.

✍️ It has been confirmed that Jaap Stam will become the manager of Feyenoord on June 1st.



46-year-old Stam will replace Giovanni van Bronckhorst who will leave at the end of the season after four years in charge. pic.twitter.com/jwGC5xqAy8 — 32Red (@32Red) ٦ مارس ٢٠١٩

وعمل المدرب البالغ من العمر 46 عما، سابقا مدربا لريدينغ الإنجليزي وقاده إلى جولة الصعود للدوري الممتاز في موسمه الأول لكنه أقيل قبل نهاية الموسم الثاني.

وأعلن فان برونكهورست، الذي قاد فينوورد لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 18 عاما في 2017، أنه يتطلع لتحد جديد عندما ينتهي عقده.

المصدر: رويترز