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ستام يستعد لخوض تجربة تدريبية جديدة

الرياضة

ستام يستعد لخوض تجربة تدريبية جديدة
AFP Peter Cziborra
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ذكرت وسائل إعلام هولندية اليوم الأربعاء أن نادي فينوورد الهولندي لكرة القدم سيعين ياب ستام مدربا جديدا له اعتبارا من الموسم المقبل.

وسيحل مدافع مانشستر يونايتد السابق محل جيوفاني فان برونكهورست الذي سيترك الفريق في نهاية الموسم بعد أربع سنوات في قيادة النادي القادم من روتردام.

ويتولى ستام تدريب كتيبة فينورد منذ بداية العام الجديد.

وعمل المدرب البالغ من العمر 46 عما، سابقا مدربا لريدينغ الإنجليزي وقاده إلى جولة الصعود للدوري الممتاز في موسمه الأول لكنه أقيل قبل نهاية الموسم الثاني.

وأعلن فان برونكهورست، الذي قاد فينوورد لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 18 عاما في 2017، أنه يتطلع لتحد جديد عندما ينتهي عقده.

المصدر: رويترز

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