الاتحاد الإنجليزي يعاقب بوكيتينو

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، مباراتين وغرمه بـ10 آلاف جنيه إسترليني على خلفية تصرفه ضد حكم مباراة فريقه مع بيرنلي.

وجاء في بيان للاتحاد: "تم تغريم ماوريسيو بوكيتينو 10 آلاف جنيه إسترليني وإيقافه مباراتين بعد جلسة استماع مستقلة للجنة التأديبية".

ودخل المدرب الأرجنتيني في مشادة كلامية حادة مع الحكم مايك دين بعد خسارة توتنهام أمام بيرنلي (1-2) الشهر الماضي، وتضاؤل آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، ومطاردة ثنائي المقدمة ليفربول ومانشستر سيتي بطل الموسم الماضي.

وسيغيب بوكيتينو بذلك عن مقاعد احتياط توتنهام عندما يحل ضيفا على ساوثهامبتون في المرحلة الـ30 من الدوري المحلي السبت، وعن مباراة القمة أمام ليفربول في 31 مارس الحالي ضمن المرحلة الـ31 من "البريمير ليغ".

ويتصدر سيتي الدوري برصيد 71 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول، وتسع نقاط عن توتنهام الثالث.

المصدر: وكالات